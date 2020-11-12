المفوضية تشرع بالتحضير للانتخابات وتؤكد: ما زلنا بانتظار «السيولة المالية»

2020/11/12 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الاربعاء، الشروع بمهامها لإجراء الانتخابات في موعدها الذي حدّدته الحكومة في حزيران 2021 وذكرت المفوضية العليا للانتخابات في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «بعد التصديق على قانون انتخاب مجلس النوّاب العراقي رقم (9) لسنة 2020 أصبح لزاماً على المفوّضية الشروع بمهامها لإجراء الانتخابات في موعدها الذي حدّدته الحكومة». وأضافت أنه «بناءً على ذلك فقد جرى وضع الأنظمة التي تنظم سير للعملية الانتخابية، والتي يستلزم القيام بها توفير التخصيصات المالية اللازمة التي ما تزال المفوّضية بانتظار إقرار الموازنة الانتخابية، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنفيذها». وتابعت انه «للإفادة من التجارب الانتخابية السابقة التي أجرتها المفوّضية، لا سيّما الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجرتها في شهر آيار من عام 2018، يسعى مجلس المفوّضين إلى التقييم وإحكام الضبط في العملية الانتخابية المقبلة، إذ يجري العمل على إعداد دراسة لمتابعة الشكاوى والطعون القابلة للقياس بموضوعية ومنطقية في العملية الانتخابية السابقة، ونتائج الأداء في حينها؛ للوقوف على أبرز المشاكل والعقبات المرافقة لها، وأسبابها وتحديد أثرها على نزاهة العمل؛ لوضع الإجراءات التصحيحية الرامية إلى منع حدوثها مرّة أخرى، وتجاوز تلك المسبّبات عن طريق إيجاد الحلول المناسبة لتفاديها وعدم تكرارها».ولفت البيان الى انه «للتّكيّف السريع والمستمرّ وللمواءمة الكاملة مع المتغيّرات المحيطة بالعمل الانتخابي، فقد جرى تشكيل لجان مؤلَّفة من أعضاء مجلس المفوّضين مع فرق ساندة لعمل اللجنة مشكّلة من الأقسام الفنية والقانونية المختصّة، تتولّى عملية التفاوض مع شركة (اندرا) الإسبانية المختصّة بإعداد آلية لتحديث قاعدة البيانات وتطويرها بما يتلاءم والبرامجيات الخاصّة بعُدّة التسجيل البايومتري والجدول الزمني اللازم للطباعة والنقل بما يتناسب والموعد المحدّد لإجراء الانتخابات، فضلًا عن تدريب الموظّفين العاملين عليها».وأشار البيان الى ان «التفاوض مع شركة (ميرو) الكورية بشأن إعداد مركز التأهيل وتجهيزه، وتحديد الكميات التعويضية والإضافية لأجهزة تسريع إعلان النتائج، فضلًا عن تشكيل لجنة تجهيز عدّة التحقّق الإلكتروني، ولجنة أخرى تعمل على التفاوض مع شركة (غرين كلوي) اللبنانية المتخصّصة بعدّة مراكز الاقتراع والمحطّات التابعة لها، وتوجيههم بإنجاز الأعمال ضمن الجدول الزمني الخاصّ بعمل المفوّضية».وتابع البيان «ولاستمرارية عمل المفوّضية وديمومتها، فقد أكمل مجلس المفـــوّضين بناء الهيـــــكل التنظيمي والإداري للمفوّضية على نحو يضمن تحقيق أهداف المفوّضية وبرامجها بفاعلية وواقعية متميّــــزة، عن طريق تفويض العمل، وتوضــــيح خطوط تدفق الصلاحيات، ورسم قنوات الاتّصال والتنسيق لنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها».

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