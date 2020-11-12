2020/11/12 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجياعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني، أمس الأربعاء، عن قرب افتتاح جسر النجيبية الذي يربط مركز المحافظة بشمال البصرة والذي يعتبر من المشاريع المهمة التي احالتها حكومة البصرة لإحدى الشركات المحلية في المحافظة.وقال العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان المشروع يعتبر من المشاريع المهمة التي ستساهم في حل مشكلة الزخم المروري للمركبات على بوابة مدخل منطقة الكرمة شمال المحافظة لا سيما طلبة المدارس والجامعات والموظفين ومختلف المواطنين، مبيناً أن الافتتاح سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.من جهته، اوضح المدير المفوض لشركة ماء السماء الدولية ولاء عبد سلمان ان مشروع جسر النجيبية اكتمل بعد ان انجزت الشركة المشروع، مبيناً انه لم يتبقى سوى الأشرعة الخاصة بالجسر والتي سيتم نصبها لاحقاً بعد ان يتم افتتاح الجسر لغرض تخفيف الزخم المروري الذي يعاني منه المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يعلن قرب افتتاح جسر النجيبية خلال أيام) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يعلن قرب افتتاح جسر النجيبية خلال أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).