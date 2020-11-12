2020/11/12 | 06:06 - المصدر: عين العراق

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الخميس 12 نوفمبر 2020 | 06:03 صباحاً | عدد القراءات : 7

نص قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان العراقي

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نص القانون..



اضغط الرابط..

https://drive.google.com/file/d/1PQD86gt5Gmsq2tYiP7wDDMMVOhvi1PGX/view?usp=drivesdk

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