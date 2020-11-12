صلاح يدعو للوحدة بين لاعبي المنتخب المصري قبل مباراة توغو

2020/11/12 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، الأربعاء، بوحدة الصفوف في الفريق بينما تستعد مصر لمواجهة توغو، السبت المقبل على أرضها، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا الحاسمة.

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