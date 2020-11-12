مجلس النواب يصوت على قانون تمويل العجز المالي

2020/11/12 | 06:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس سان جيرمان يتواصل مع والد ميسي

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن باريس سان جيرمان تحدث مع ”خورخي ميسي“ والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة للانتقال إلى النادي الفرنسي، الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

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