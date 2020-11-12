2020/11/12 | 06:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، صباح الخميس، على قانون تمويل العجز المالي، في وقت انسحب فيه النواب الكورد.

واوضح حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـ PUKmedia: ان المجلس صوت فجر اليوم، على قانون الاقتراض، موضحا، ان النواب الكورد غادروا الجلسة، بعد رفض طلبهم بتأجيل التصويت على الفقرة الخاصة برواتب موظفي اقليم كوردستان.

واضاف: ان رئاسة المجلس قررت بعد التصويت على قانون الاقتراض رفع الجلسة رقم 22 .

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يصوت على قانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يصوت على قانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).