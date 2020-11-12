انسحاب الكورد من التصويت على قانون الاقتراض

2020/11/12 | 06:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب النواب الكورد مرة اخرى من جلسة التصويت على قانون الاقتراض، لعدم ادراج فقرة رواتب موظفي كوردستان.

واوضح النائب حسن آلي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان النواب الكورد انسحبوا من الجلسة مرة اخرى، بعد عدم ادراج الفقرة الخاصة باقليم كوردستان.

واضاف: ان تمرير قانون الاقتراض تم داخل المجلس بعد مغادرة النواب الكورد الجلسة، صباح الخميس.

PUKmedia خاص‌

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