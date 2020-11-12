تحقيق بشبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان

2020/11/12 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الخميس، عن تعيين مدعٍ عام خاص للتحقيق بشبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان.

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