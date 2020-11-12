نص قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب

2020/11/12 | 06:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب صباح الخميس، على قانون تمويل العجز المالي، فيما انسحب الكورد من الجلسة احتجاجا على الفقرة الخاصة برواتب الموظفين.

لمعرفة نص القانون افتح الرابط ادناه:

https://drive.google.com/file/d/1PQD86gt5Gmsq2tYiP7wDDMMVOhvi1PGX/view

PUKmedia

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