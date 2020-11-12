لقاح الكورونا.. دولة واحدة هي أمل البلاد النامية للحصول على جرعات

2020/11/12 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد استحوذت الدول الغنية على جزء كبير من الإمدادات المتاحة لأي لقاح كورونا محتمل، فقد أبرمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا صفقات كبيرة بما يكفي لتطعيم سكانها بالكامل، لكن على النقيض من ذلك، فإن الجهود العالمية المجمعة لتوزيع اللقاحات بشكل عادل على أكثر من 150 دولة، قد أمنت 700 مليون جرعة فقط، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

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