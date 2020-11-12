2020/11/12 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض بلدة شمال الموصل لقصف بالقذائف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/12 | 08:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض بلدة شمال الموصل لقصف بالقذائف ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض بلدة شمال الموصل لقصف بالقذائف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).