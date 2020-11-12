السعودية تعلن تدمير طائرتين مسيرتين وزورقين مفخخين

2020/11/12 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية في ساعة مبكرة، الخميس، أن التحالف بقيادة المملكة اعترض ودمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقهما الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه السعودية.

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