البرلمان يقر مشروع قانون تمويل العجز المالي في جلسة عقدها فجراً

2020/11/12 | 08:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادصوت مجلس النواب، فجر الخميس، على مشروع قانون تمويل "العجز المالي".

وصوت المجلس على مواد مشروع القانون وهي ثماني مواد منها تخصيص 400 مليار دينار لميناء الفاو الكبير واعتماد البصمات في الرواتب للقضاء على ظاهرة الفضائيين.

وعقد مجلس النواب، فجر الخميس، جلسته الـ22 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي للتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي بعد أن رفع جلسته الـ21 دون التصويت عليه.

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