جميعهم يقلّدون أبطال الأساطير - نادية خلوف

#نادية_خلوف أنتَ لست كلكامش ، فكلكامش أسطورة خلقها الناس في زمن ما .
لا تتمسك الأساطير.
اقرأها فقط من أجل المتعة .
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لكنّه لا يستطيع ، يرغب أن يكون كلكامش ، أو أعلى منه قليلاً كي ينال الخلود دون أن يسعى إليه ، وهو جالس على سريره يتقلب يميناً، ويساراً .الأساطير ، أو الميثلوجيا هي الأدب، أو القصص القادم من التّاريخ ، كل ا الميثولوجيا، القديمة والحديثة تقع على قصص مثل قصة الطوفان ، تختلف في التفاصيل وا ......
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