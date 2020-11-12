جميعهم يقلّدون أبطال الأساطير - نادية خلوف

2020/11/12 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أنتَ لست كلكامش ، فكلكامش أسطورة خلقها الناس في زمن ما .



لا تتمسك الأساطير.



اقرأها فقط من أجل المتعة .



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لكنّه لا يستطيع ، يرغب أن يكون كلكامش ، أو أعلى منه قليلاً كي ينال الخلود دون أن يسعى إليه ، وهو جالس على سريره يتقلب يميناً، ويساراً .الأساطير ، أو الميثلوجيا هي الأدب، أو القصص القادم من التّاريخ ، كل ا الميثولوجيا، القديمة والحديثة تقع على قصص مثل قصة الطوفان ، تختلف في التفاصيل وا ......





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