نقض نظرية المعرفة لدى إبن تيمية - هيبت بافي حلبجة

2020/11/12 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيبت_بافي_حلبجة بعد ما إنتقدناه في أقوى مقولة لديه ، درء تعارض العقل والنقل ، نود أن ننتقده في موضوعة سميت ، عادة وتجاوزاٌ ، بالنظرية المعرفية ، التي يمكن تلخيصها في الإجابة على التساؤل التالي ، كيف يحصل الإنسان على المعرفة ، وهل توجد قبليات معرفية أم كلها بعديات .



لكي يجلو الأمر من الضروري أن نبدأ بالتالي : المقدمة الأولى : يعتقد البعض ، والبعض ، والبعض ، إن المعرفة تحصل لدى الإنسان من خلال العقل ، الحس والإ ......





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