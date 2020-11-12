2020/11/12 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر البحث العلمي من بين أهم الاليات لتحقيق التنمية والتطور في جميع الميادين ,حيث يساعد على امكانية الاستغلال الامثل للموارد , وله دور مهم في نهضة الشعوب وحل مشاكلها, ويزيد من القوة الاقتصادية للدول من خلال مساهمته المباشرة في زيادة الانتاج وتحسين نوعيته, ويسهم ايضا في دفع عجلة التقدم للمجتمعات.



وتشير التجارب بانه لا يمكن لأي دولة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون وجود باحثين ومهندسين ومخت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية في 10 نوفمبر ( هل ما زال العراق متخلفا في مجال البحث العلمي وتسخيره لتطوير الاقتصاد الوطني ؟) - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية في 10 نوفمبر ( هل ما زال العراق متخلفا في مجال البحث العلمي وتسخيره لتطوير الاقتصاد الوطني ؟) - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).