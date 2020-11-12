الباوي: تحركات الساعات الاخيرة في قاعدة عين الاسد بحاجة لتوضيح حكومي عاجل

2020/11/12 | 09:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان ما تناقلته مصادر مطلعة عن تحركات عسكرية متسارعة شهدتها الساعات الاخيرة في قاعدة عين الاسد غربي محافظة الانبار مدعاة لتوضيح حكومي عاجل.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “لجنة الامن والدفاع البرلمانية هي الاخرى مطالبة وبشدة بالوقوف على حقيقة الانباء التي سربتها مصادر الى وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي”.واضاف ان “هناك تأكيدات من قبل بعض المصادر افادت بوصول رتل أمريكي يتكون من 100 عربة دفع رباعي مدرعة مع سيارات إسعاف أمريكية الى قاعدة عين الأسد.قابلها توجيه صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة يقضي بانسحاب الفرقة السابعة من الحدود العراقية السورية الى كركوك”.بحسب تلك المصادر.وذكر ان “التحركات الاميركية تثير الريبة، اذ يتوجب على الحكومة والمسؤول عن هذا الامر ايضاح حقيقة مايجري للجميع”.انتهى 25ن

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