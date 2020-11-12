خبير امني: استمرار العمليات الامنية كفيل بإيقاف جرائم الارهاب في ديالى وصلاح الدين

2020/11/12 | 09:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاصبين الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، ان العمليات العسكرية التي تنفذها القطعات الامنية في ديالى وصلاح الدين كفيلة بايقاف نشاط داعش الارهابي وعملياته الاجرامية.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “محافظتي ديالى وصلاح الدين شهدتا خلال الايام القليلة الماضية جرائم ارهابية مروعة، في وقت شهدت فيه المحافظتين ركودا امنيا وفراغا في بعض المناطق”.واضاف ان “استمرار العمليات الامنية وتنفيذ عمليات مباغتة كفيل بايقاف حركة الارهاب وارباكه عن تنفيذ اية جرائم في تلك المحافظات”.وبين ان “القضاء على الارهاب يحتاج الى قطع خطوط امداده وتمويله والوصول الى المناطق التي يتزود منها بالسلاح والعتاد والافراد، خاصة ان هناك من يتخفى مع السكان المحليين من دون ان يتم رصد تحركاته وارتباطه بالعناصر الارهابية”.انتهى 25ن

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