النقل ودايو يتوصلان الى تفاهمات جديدة بشأن ميناء الفاو

2020/11/12 | 09:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة النقل، الخميس، توصلها الى تفاهمات مع شركة دايو الكورية بشأن انشاء ميناء الفاو الكبير، مشيرة الى أن التفاوض ينحصر فقط بشأن عدد الأمتار المكعبة لحفر الأعماق.

وقال وزير النقل ناصر الشبلي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (12 تشرين الثاني 2020) ان "الوزارة جادة وماضية بإنجاز ميناء الفاو الكبير، ورئيس الوزراء وجه بإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة بعد تجاوز العقبات التي تحول دون المضي بإنجاز المشروع".

وأضاف أن "الوزارة توصلت الى تفاهمات مع شركة (دايو) الكورية، والحوارات مستمرة لحسم الأمور المالية والفنية الخاصة بميناء الفاو، وأن التفاوض ينحصر فقط بشأن عدد الأمتار المكعبة لحفر الأعماق، والذي على ضوئه حدث الخلاف بعد أن طالبت الشركة الكورية بزيادة المبالغ المخصصة للميناء"، مؤكدا "استمرار التفاوض لحسم جميع المسائل العالقة".

وبشأن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعت مع المملكة العربية السعودية، بين الشبلي أن "وزارة النقل وقعت مذكرات تفاهم واتفاقات متعددة مع الجانب السعودي خلال أعمال اللجنة التنسيقية (العراقية – السعودية)، أبرزها الاتفاق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد (7) أيام، فضلا عن تسيير الخط الملاحي بين الموانئ العراقية والموانئ السعودية".

وبما يخص مشروع قطار بغداد المعلق، أفاد الشبلي بأنه "ستتم المباشرة بتنفيذه بعد توقيع العقد"، مشيرا الى أن "الوزارة وجهت دعوات مباشرة لخمس شركات استشارية سيتم اختيار إحداها لدراسة وتحليل العروض الفنية والمالية، ومن ثم التفاوض مع شركة (الستوم) الفرنسية لتحديد قيمة العقد والتوقيع عليه".

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