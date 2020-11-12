بالوثائق.. (ان آر تي) ينشر نص مشروع قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان

2020/11/12 | 09:07 - المصدر: NRT عربية

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جلسة البرلمان فجر اليوم

فوتو: أرشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حصل ديجيتال ميديا إن آر تي، الخميس، على نص مشروع قانون الاقتراض ( تمويل العجز المالي) الذي صوت عليه البرلمان فجر اليوم.

وصوت البرلمان فجر اليوم، 12 تشرين الثاني 2020، على قانون الاقتراض، وذلك بعد إعلان اللجنة المالية النيابية، استكمال مناقشة قانون تمويل العجز المالي ورفعه لمجلس النواب للتصويت عليه.

وقالت اللجنة المالية في بيان أمس، انها "عقدت اجتماعا برئاسة النائب هيثم الجبوري، اكملت فيه مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي نظرا لتأخر الحكومة بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 واستمرار الانخفاض باسعار النفط الخام وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية".

ر.إ

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