نائب عن الفتح: رصدنا للاتفاق الصيني مليار دولار وعلى البرلمان الزام الحكومة بتنفيذها

2020/11/12 | 09:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان العراق رصد مليار دولار للاتفاق الصيني، مشددا على ضرورة قيام البرلمان باعادة النظر والزام الحكومة بالعمل بهذه الاتفاقية.وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “اكثر من مليار دولار تم رصدها كمبالغ لتنفيذ الاتفاقية الصينية، في حين ان هناك تجاهل او عدم اهتمام من قبل الحكومة بهذه […]

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