نضال ماوتسى تونغ ضد لين بياو و كنفيشيوس - مقتطف 8 من - تعميقا لدحض أهمّ ترّهات حزب العمّال التونسي الخوجيّة الواردة في- الماوية معادية للشيوعية - - ناظم الماوي

2020/11/12 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناظم_الماوي لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية !و الروح الثوريّة للماوية المطوَّرة اليوم هي الخلاصة الجديدة للشيوعيّة – الشيوعيّة الجديدة ( عدد 38 - 39 / أفريل 2020 )ناظم الماويملاحظة : الثلاثيّة بأكملها متوفّرة للتنزيل بنسخة بى دى أف من مكتبة الحوار المتمدّن .تعميقا لدحض أهمّ ترّهات حزب العمّال التونسي الخوجيّة الواردة في" الماوية معادية للشيوعية "- الجزء الثاني من الكتاب الأوّل ......





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