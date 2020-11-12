بايدن يطمئن حلفاء أميركا في آسيا

2020/11/12 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم ثلاثة زعماء جدد إلى قافلة مهنيئ المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بعد إعلان وسائل إعلام كبرى عن فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، رغم رفض الرئيس الحالي دونالد ترامب الاعتراف بنتائجها حتى الآن.

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