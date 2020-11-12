2020/11/12 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصاوضح النائب المستقل باسم خشان جملة اسباب ستحول دون اجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد لها، لافتا الى ان الكثير من المشاكل المالية اضافة للقانونية ستقف حجر عثرة امام اجراء الانتخابات.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الاسباب المالية ونقص السيولة وعدم تأمين المبالغ ستكون ذريعة جاهزة لعدم اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد”.واضاف ان “هناك الكثير من المشاكل القانونية القائمة التي لم تحسم داخل البرلمان بسبب الجهل الموجود داخل المجلس، حيث ان اجراء الانتخابات يتطلب حسم هذه المشاكل”.وبين ان “حسم ملف الانتخابات يحتاج الى توفير المبالغ وعمل مفوضية الانتخابات والتحضيرات الواجب القيام بها والتي تحتاج الى وقت، اضافة المحكمة الاتحادية التي تحتاج الى حسم ملفها من اجل اجراء عملية الاقتراع”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل: الانتخابات لن تجرِ في موعدها المحدد لهذه الاسباب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب مستقل: الانتخابات لن تجرِ في موعدها المحدد لهذه الاسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).