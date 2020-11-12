حملة ترامب تتهم شركة بفايزر الطبية بالتستر على لقاح كورونا لضمان خسارته للانتخابات

2020/11/12 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لموقع رو ستوري الامريكي ، الخميس ، رسالة بالبريد الالكتروني لحملة ترامب لجمع التبرعات من المؤيدين زعمت فيها دون دليل ان شركة بفايزر الطبية حجبت عن عمد اخبار اكتشاف لقاح كورونا الى ما بعد الانتخابات لضمان خسارة ترامب .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وبحسب الرسالة الالكترونية قالت الحملة ” يبدو أن شركة بفايزر لم يكن لديها الشجاعة لاصدار هذا الانجاز التاريخي قبل الثالث من تشرين الثاني وهو موعد الانتخابات لمنع ترامب من تحقيق الفوز “.واضافت الرسالة ” الحقيقة لو ان بايدن كان الرئيس ، فلن تحصلوا على اللقاح لمدة اربع سنوات اخرى ولن توافق عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بهذه السرعة.



كانت البيروقراطية ستدمر حياة الملايين”.



بحسب زعمها .وتابع التقرير أن ” حملة ترامب روجت لنظرية مؤامرة جديدة زعمت فيها ان توقيت اعلان شركة بفايزر الطبية عن اكتشاف اللقاح جاء من اجل الحاق الاذى بترامب بحسب قول السيناتور الجمهوري تيد كروز على الرغم من أن الرئيس التنفيذي للشركة قد أوضح أن الاكتشاف تم الإعلان عنه بمجرد وصول الأخبار إلى الشركة المصنعة “.من جانبه قال الصحفي في مجلة مذر جونز الامريكية ديفيد كورن إن ” ترامب سعى للحصول على الفضل في لقاح فايروس كورونا ، على الرغم من ان تمويل المشروع لم يأتي من مؤسسة ” وارب سبيد ” التابعة لادارته “.ولقي هذا التصريح من حملة ترامب ردود افعال ساخرة على موقع التواصل الاجتماعي حيث قال احدهم ” ان ترامب يفعل ذلك لانه يعرف ماذا ينتظره مستقبلا ” فيما سخر آخر بالقول ” اصبح ترامب يتنبأ الان باحداث المستقبل “، فيما قال احد المغردين ” لقد اصبح ترامب مقرف جدا في الواقع “.



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