محادثات داخل اوبك+ لتأجيل زيادة الانتاج بين ثلاثة وستة أشهر

2020/11/12 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغدادقال عدد من المندوبين إن المحادثات بين أوبك وحلفائها تتجه نحو تأجيل زيادة الإنتاج النفطي المقررة للعام المقبل بما يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وأشارت المملكة العربية السعودية وروسيا، قادة التحالف الذي يضم 23 دولة ، علنًا إلى أنهما يفكران مرتين في تخفيف تخفيضات الإنتاج في كانون الثاني، حيث يؤثر الوباء المنتشر على الطلب على الوقود.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الامريكية نقلا عن احد المندوبين في المنظمة إن هذه الفكرة لم تحظ بتأييد واسع النطاق حتى الآن بين الأعضاء الآخرين.

وقال المندوبون ، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من اجتماع الأعضاء لاتخاذ قرار نهائي ، يركز التحالف بشكل متزايد على الحفاظ على التخفيضات الحالية في أوائل عام 2021 ، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات خاصة.



يحتفظ التحالف بحوالي 7.7 مليون برميل يوميًا خارج الخط في الوقت الحالي ، أو 8٪ من الإنتاج العالمي.

وذكر أحد المندوبين إن اللقاح الذي أعلنت عنه شركة فايزر هذا الأسبوع يمكن أن ينعش الطلب على الوقود في منتصف عام 2021 ، مما يخفف من الحاجة إلى تقليص الإمدادات بشكل أكبر.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أسابيع فوق 45 دولارًا للبرميل في لندن يوم امس الأربعاء استجابة للاختراق العلمي.

ومع ذلك ، فإن التحديات اللوجستية الهائلة لنشر لقاح لمليارات من الناس تعني أنه لن يغير ظروف سوق النفط ماديًا خلال الأشهر الستة المقبلة ، كما قال أحد المندوبين.



لذا فإن التطوير لا يضمن أن المنتجين يمكنهم فتح الصنابير في كانون الثاني كما كان مخططًا في الأصل.

كما يتعين على أوبك أن تتعامل مع عودة الإمدادات من الأعضاء المعفيين من خفض الإنتاج.



بعد هدنة في الحرب الأهلية ، أعادت ليبيا إحياء الإنتاج إلى أعلى مستوى في نحو عام.



يتوقع التجار أن إيران ستستأنف الصادرات في عام 2021 بعد أن أعاد الرئيس المنتخب جو بايدن تنشيط اتفاق بشأن البرنامج النووي للبلاد.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين إن أوبك وشركائها يمكنهم "تعديل هذه الاتفاقية" حسب الضرورة.

منذ أن أبرمت أوبك + اتفاقية الإنتاج الحالية مرة أخرى في نيسان، حاولت الرياض وموسكو باستمرار تشكيل التوقعات.



لقد اختاروا ، في بعض الأحيان ، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مما كان يتوقعه السوق، مع إبقاء التحركات طي الكتمان لتعظيم التأثير على الأسعار.

قال الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين في 22 أكتوبر / تشرين الأول "إذا لزم الأمر يمكننا اتخاذ قرار بشأن المزيد من التخفيضات" ، مضيفًا أنه لا يرى ضرورة فورية للقيام بذلك.



وألمح وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إلى الاحتمال مجددا يوم الأربعاء.



حذر الأمير عبد العزيز مرارًا وتكرارًا من أنه ليس من الحكمة أن يراهن عليه البائعون على المكشوف.

لا شيء مؤكد حتى يعقد الوزراء اجتماعًا عبر الإنترنت في الفترة من 30 تشرين الثاني إلى الأول من كانون الاول ، وأكدت الإمارات العربية المتحدة ، التي استاءت مؤخرًا من التزامات أوبك ، يوم الاثنين أن الإجماع ضروري لتعديل الصفقة.

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