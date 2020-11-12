ضبط عجلتين مستوردتين مخالفتين في منفذ طريبيل

2020/11/12 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط عجلتين مستوردتين مخالفتين للضوابط والتعليمات، في منفذ طريبيل الحدودي.

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