اليوم.. المنتخب العراقي يبدأ رحلة الإعداد بمواجهة الأردن بهذا الموعد والقناة الناقلة

2020/11/12 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يبدأ منتخب العراق بكرة القدم، الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، رحلة الاعداد للتصفيات الآسيوية من معسكر الامارات بمواجهة نظيره الاردني في لقاء ودي استعدادي للتصفيات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المباراة ستقام عند السادسة مساءً وتنقل حصريا على القناة الرياضية العراقية، رغم إن الفريق العراقي يمر بوضع غير مريح بعد زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا ووصول عدد المصابين الى اربعة لاعبين، ومن المحتمل زيادة العدد بعد إجراء مسحة للفريق مساء امس الاربعاء، وان الوفد العراقي لم يعلن عن نتائج الفحوصات.

وكان مصدر مقرب من وفد منتخب العراق بكرة القدم قد أكد أمس الاربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، عن ظهور حالات جديدة لفايروس كورونا بين صفوف المنتخب الذي يعسكر حاليا في الامارات قبل لقاء نظيره الاردني يوم الخميس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "السلطات الاماراتية وبعد إجراء فحوصات لمنتخب العراق بكرة القدم الذي دخل اراضيها يوم الاثنين، ظهرت النتائج ايجابية للاعبين إثنين هو لاعب الزوراء محمد رضا ولاعب الجوية أحمد ابراهيم، مما استوجب إعادة المسحات للمرة الثانية الاربعاء وبإنتظار النتائج".

واضاف "امام ذلك فأن المدرب كاتانيتش متخوف من ظهور حالات جديدة بين صفوف الفريق، خاصة بالنسبة للاعبي الزوراء، بعد إن ظهرت اصابات سابقة للفريق، فقام بإلغاء الوحدة التدريبية للمنتخب والمقررة مساء الاربعاء"، مبينا،إن" كاتانيتيش متردد من مواجهة المنتخب الاردني يوم الخميس في دبي".

وكان وفد منتخب العراق قد أعلن قبل المغادرة الى الامارات إصابة لاعبي المنتخب والزوراء حسين علي وعلاء عبد الزهرة.

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