توجيهات من الدفاع المدني في ظل هطول الامطار في معظم مدن العراق

2020/11/12 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من التوصيات والإرشادات للمواطنين بهدف سلامتهم في ظل هطول الامطار في معظم مدن العراق.وبحسب بيان صادر من المديرية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، فإن التوصيات والإرشادات كالتالي: 1- عدم الاقتراب من الاسلاك المتدلية تحسباً لانقطاعها الحديث نتيجة العاصفة وان التيار الكهربائي لا يزال فيها.2- …

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