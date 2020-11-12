البرلمان يؤجل جلسته الى الساعة 12 ليلاً

2020/11/12 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أجلت رئاسة مجلس النواب، عقد جلسة التصويت على قانون تمويل العجز المالي، إلى الساعة 12 من مساء اليوم، بسبب استمرار النقاشات النيابية.وقال مصدر برلماني، إن “رئاسة مجلس النواب أجلت عقد الجلسة لحين الساعة 12 من مساء اليوم، لإعطاء فرصة للتوصل لاتفاق نهائي حول قانون العجز المالي”.وأضاف، أن “اجتماعات مجلس النواب …

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