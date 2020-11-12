الدايني: الاكراد ينسحبون من جلسة البرلمان

2020/11/12 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت النائبة ناهدة الدايني ان الاكراد انسحبوا من الجلسة بسبب رفض المجلس التصويت على تسليمهم المبالغ المخصصة الا بتسديد ايرادات./انتهى3

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