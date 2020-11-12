لقاء بين رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية ونظيره العراقي..هذا ما دار بينما

2020/11/12 | 09:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى رئاسة هيئة الأركان العامة أمس، مع رئيس أركان ا...

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