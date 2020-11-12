حقوق الانسان: جهات مسلحة تمنع عودة النازحين الى مناطقهم

2020/11/12 | 09:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت مفوضية حقوق الإنسان، الخميس، عن وجود جهات مسلحة تمنع عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية، فيما بينت ان اغلب تلك المناطق ما زالت غير مهيأة سواء من ناحية البنى التحتية او الاجتماعية.

وقال عضو المفوضية انس العزاوي في حديث لجريدة الصباح، اليوم (12 تشرين الثاني 2020) انه "يتوجب على وزارة الهجرة التعاون مع الادارات المحلية، لاستكمال جميع الاجراءات الخاصة وتهيئة البيئة الامنية المناسبة لضمان عودة كريمة للنازحين الى مناطق سكناهم"، مبينا ان "الوزارة اتخذت بعض الاجراءات لتهيئة ذلك الا ان الكثير من المناطق ما زالت تفتقر الى ارادة مجتمعية لاعادة احتضان سكانها".

واضاف ان "اسباب العودة بعضها يتعلق بالانتقام العشائري وعدم تقبل هذه الفئة للعودة الى مناطقها الاصلية، مع سيطرة بعض الجهات المسلحة، اذ ما زالت تلك الجهات مع قوى سياسية ماسكة للارض ترفض عودة النازحين".

واشار الى ان "اغلب المناطق ما زالت غير مهيأة سواء من ناحية البنى التحتية او الاجتماعية، مما ادى الى حصول عودة عكسية الى مخيمات النزوح، خصوصا مخيم يحيى اوه وليلان في كركوك، فضلا عن المخيمات الخاصة بالايزيديين في دهوك".

واوضح العزاوي ان "المفوضية وخلال لقاءاتها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيرة الهجرة والمهجرين اكدت ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار استكمال جميع الاجراءات اللازمة لتهيئة الظروف في مناطق العودة للنازحين".

وكانت المفوضية قد تلقت 1710 مناشدات من الأسر العائدة الى مناطقها الاصلية من مخيمات جنوب نينوى، إذ تعيش في ظروف مادية صعبة وتعاني شح المياه الصالحة للشرب بحيث بلغت كلفة برميل الماء سعة الف لتر 8 الاف دينار مما زاد من معاناتها.

A.Sh

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