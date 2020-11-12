2020/11/12 | 09:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة سويسرية إلى أن تناول مكملات فيتامين "د" أو أوميغا 3، بانتظام يعزز جهاز المناعة لدى المتقاعدين، ويساعدهم على الحماية من عدوى الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة سويسرية: هذا الفيتامين يحمي كبار السن من كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة سويسرية: هذا الفيتامين يحمي كبار السن من كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).