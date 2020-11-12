2020/11/12 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب هل سبقْ؟ان رأيتْحالتيتتهاوىقشةًفي سرابٍمن طنينيوشكوتْباكياًكالسجينِ..........هل دخلتْ؟سابقاًغرفتيومشيتْساكتاًلسريري؟ورأيتْمخلباًفي عريني....................هل تنحيتْجانباًمن نحيبٍفي انتظاريمن رقيبييا حبيبي..........كيف تمشيزاهداًيا سلوتيوتقارنْصحوتيبينماغفوتي< ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل.. كي لا تبتعد؟ * - مصطفى محمد غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#مصطفى_محمد_غريب هل سبقْ؟ان رأيتْحالتيتتهاوىقشةًفي سرابٍمن طنينيوشكوتْباكياًكالسجينِ..........هل دخلتْ؟سابقاًغرفتيومشيتْساكتاًلسريري؟ورأيتْمخلباًفي عريني....................هل تنحيتْجانباًمن نحيبٍفي انتظاريمن رقيبييا حبيبي..........كيف تمشيزاهداًيا سلوتيوتقارنْصحوتيبينماغفوتي< ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل.. كي لا تبتعد؟ * - مصطفى محمد غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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