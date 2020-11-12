سيناتور أميركي: ممارسات ترامب تزيد من احتمال أن يصبح ديكتاتورا

2020/11/12 | 09:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد السيناتور الأميركي جيم كليبيرن، أنه يرى أوجه تشابه بين سلوك الجمهوريين بعد هزيمة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية وسلوك ألمانيا في الثلاثينيات عندما تولى الحزب النازي السلطة.وفي مقابلة مع شبكة “CNN “، اعتبر السيناتور الديمقراطي أن “الولايات المتحدة تتأرجح على حافة الفاشية”، محذراً من أن “محاولات الرئيس لإلغاء نتائج الانتخابات زادت من احتمال أن يصبح ترامب ديكتاتورا”.وأضاف: “لقد أخبرت الناس منذ فترة طويلة، بدأت في رؤية ما حدث في ألمانيا في الثلاثينيات.



لم أفكر قط أن هذا يمكن أن يحدث في هذا البلد.



كيف يمكنك انتخاب رئيس، ثم فجأة تمنحه السلطة ليكون ديكتاتورا؟ هذا ما نتأرجح عليه هنا”.



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