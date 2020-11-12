نائب: الغاء الاتفاقية الصينية او تأجيلها خسارة كبيرة للعراق  

2020/11/12 | 09:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد النائب منصور البعيجي، الخميس، الغاء الاتفاقية مع الصين التي ابرمتها حكومة عبد بالمهدي بتسليم جزء من النفط مقابل اعادة اعمار البنى التحتية للبلد من مدارس ومستشفيات ومحطات بأنها باانها خسارة كبيرة للبلد لايمكن ان تعوض والمتضرر الوحيد هو ابناء الشعب العراقي.

وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بالرغم من الاخفاقات الكبيرة لحكومة عبد المهدي الذي ادى الى اقالتها الى ان هذه الاتفاقية هي الانجاز الوحيد لها الذي استبشرنا به خيرا للنهوض بواقع البنى التحتية المدمرة للبلد والذي يعاني منها جميع محافظاتنا وبدون استثناء”.

واستغرب البعيجي “الغاء الاتفاقية الصينية او تعطيل العمل بها من قبل الحكومة الحالية لانه كان الاجدر بالحكومة الحالية تفعيلها والعمل بها من اجل الاسراع بالنهوض بواقع البنى التحتية لبلدنا لان ان تعرقلها وتعقد اتفاقيات مع بلدان نامية تعتمد باعمار بلدانها على الصين”.

واضاف ان “عقد اتفاقيات مع مصر او السعودية هو ضحك على الذقون ولن يقدم شيئا للبلد غير خسارة الوقت ببناء البلد وتدمير اقتصادنا اكثر لاننا لسنا بحاجة الى من يزرع نيابة عنا واعطاء اراضينا لاستثمار فاشل لن يجني منه البلد شيئا”.



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