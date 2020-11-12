أستراليا تحقق في ارتكاب جنودها جرائم حرب في أفغانستان

2020/11/12 | 09:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، تعيين مدع خاص للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها قواتها الخاصة في أفغانستان، بعد أن كشفت وسائل إعلام عن أدلة على مقتل مدنيين وسجناء.وبحسب وكالة “فرانس برس” فقد عين رئيس الوزراء الاسترالي، سكوت موريسون، مستشهدا بمزاعم “سوء السلوك الجسيم وربما الإجرامي”، المدعي العام للتعامل مع القضية محليا وإحباط أي تحرك من جانب المحكمة الجنائية الدولية.وقال موريسون في إعلانه: “يتشارك الرجال والنساء العاملون وقواتنا الدفاعية، في الماضي والحاضر، توقعات وتطلعات الشعب الأسترالي لقوات دفاعنا، وكيف يكون سلوكهم في عملهم”.وأضاف “هذا يتطلب منا التعامل مع الحقائق الصادقة والوحشية، حيث قد لا تتحقق التوقعات والمعايير”.وقال موريسون إنه تم أيضًا تشكيل لجنة مستقلة لتحسين الثقافة داخل القوات المسلحة والإشراف على رد الدفاع على التحقيق.ونشرت أستراليا قوات الكوماندوز إلى جانب القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.ومنذ ذلك الحين، ظهرت سلسلة من التقارير المروعة في كثير من الأحيان حول سلوك وحدات القوات الخاصة الأسترالية، بدءًا من مقتل سجين بالرصاص لتوفير مساحة في طائرة هليكوبتر إلى مقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات في منزل.



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