النقل تعلن التوصل الى تفاهم مع شركة دايو بشأن ميناء الفاو

2020/11/12 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكّد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الخميس، الوصول الى تفاهمات خلال المباحثات مع الشركة الكورية بشأن ميناء الفاو الكبير، لحسم الأمور المالية والفنية للمشروع والبدء باجراءات العمل.

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