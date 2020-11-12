ضبط حنطة مستوردة و ذرة علفية وعصائر ممنوع من الأستيراد في كركوك

2020/11/12 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن ضبط حنطة مستوردة و ذرة علفية وعصائر ممنوع من الأستيراد في محافظة كركوك.

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