إيران: يجب إخضاع الأنشطة النووية السعودية والصهيونية للرقابة

2020/11/12 | 09:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..رفض سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أي تقييد للأنشطة النووية السلمية، داعيا إلى إضفاء الشفافية على الأنشطة النووية للسعودية وكذلك للكيان الصهيوني وجعلها خاضعة للرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفي كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الذي عقد حول موضوع التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد روانجي أن أحد واجبات النظام التأسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الارتقاء بالاستخدام السلمي وتقوية التعاون الدولي في هذا المجال بين الدول الاعضاء.وأكد أنه من منظار طهران فإن مسؤولية التحقق من الصدقية من قبل الوكالة وفقا للنظام التأسيسي يجب أن تجري بحيث لا تؤثر على تقوية الاستخدام السلمي للطاقة النووية كحق مشروع للدول الاعضاء.واعتبر أن هواجس عدم الانتشار النووي لا ينبغي أن تقيد حق الدول الأعضاء في الاستفادة من هذا الحق وفي المقابل يجب رفض أي مسعى لتقييد الاستخدام السلمي للطاقة النووية.وشدد على أن الاتفاق النووي بصفته انجازا مهما متعدد الأطراف ويحظى بالدعم الدولي الحازم، يتعرض بشدة إلى ضغوط بواسطة إجراءات أمريكا أحادية الجانب.وقال روانجي: إن خروج أمريكا من الاتفاق النووي واعادة فرضها الحظر اللاقانوني ضد إيران وعدم التزامها بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يمنع استفادة إيران من الحقوق المصرح بها وفقا للقرار.إلى ذلك أكد سفير ومندوب إيران ضرورة التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحفظ الاستقلالية والحياد والمهنية وقال: إنه وفقا للمعلومات الواردة عن الأنشطة النووية السعودية فإن عليها العمل بشفافية إن كانت تسعى وراء برنامج نووي سلمي وأن تسمح لمفتشي الوكالة للتحقق من أنشطتها ذات الصلة.وأشار إلى أن الكيان الصهيوني لم ينضم لغاية الآن لمعاهدة حظر الانتشار النووي “ان بي تي” ويرفض الخضوع لإجراءات التحقق من أنشطته النووية وقال: إن على الوكالة حل هذه القضية بنهج مستقل ومهني.



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