أسعار صرف الدولار والذهب والنفط لهذا اليوم

2020/11/12 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الخميس (12-11-2020)، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ.

وبحسب المركز فقد جاءت اسعار العملات والذهب والنفط كالاتي:

سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

اليورو : 100 يورو 117,75 دولار

الأسترليني : 100 باوند 132,08 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 784,88 ليرة تركية

سعر أونصـة الذهب عالمياً $ 1870,35

سعر برميل نفط الخام برنـت 43,87 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 41,55 دولار

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