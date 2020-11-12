أبرزها مواجهة الأرجنتين وبارجواي.. لقاءات مهمة بتصفيات كأس العالم هذه مواعيدها والقنوات الناقلة

2020/11/12 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تقام اليوم الخميس 12 -11-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم خلال فترة التوقف الدولية، في التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة المقبلة من كأس العالم 2022 في قارة امريكا الجنوبية، إضافة لأفريقيا.

مواعيد تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم اليوم بتوقيت بغداد المحلي

بوليفيا × الإكوادور – (11) مساءً – على قناة beIN Sports HD 6

الأرجنتين × باراجواي – الثالثة من فجر الجمعة – على قناة beIN Sports HD 1

تصفيات امم افريقيا

اوغندا × جنوب السودان – الرابعة عصرا

الكاميرون × موزمبيق – السابعة مساءً

زامبيا × بوتسوانا – السابعة مساءً

غانا × السودان - السابعة مساءً – على قناة beIN Sports HD 7

كوت ديفوار × مدغشقر – العاشرة مساء

الجزائر × زيمبابوي - العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 7

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