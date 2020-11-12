التربية توجه رسالة للأهالي المتخوفين من ارسال ابنائهم للمدارس وتحدد موقف الامتحانات

2020/11/12 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلن الوكيل الاداري بوزارة التربية، الدكتور فلاح القيسي، الخميس، (12 تشرين الثاني، 2020)، إلغاء تسجيل الغيابات للطلبة المتغيبين عن الدوام هذا العام، فيما وجه رسالة اطمئنان للأهالي المتخوفين من عودة الدوام الرسمي.

وقال القيسي في حديث صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه "بإمكان الاهالي ارسال اولادهم للمدارس او مواصلة التعليم عبر المنصة الالكترونية، من دون الحضور للمدرسة، شريطة تأدية الامتحانات الخاصة بنصف السنة او الفصلية للعام الدراسي الذي سيبدأ في الـ 29 من الشهر الحالي".

واضاف أن "الوزارة وجهت بعدم تسجيل الطلبة بسجل الغيابات لكون هذا العام سيكون استثنائيا ومختلفا عن الاعوام الدراسية السابقة"، داعيا "الاسر المتخوفة من ارسال اولادها للمدارس خشية اصابتهم بكورونا، الى الاطمئنان كونها وفرت الاجواء الصحية والبيئة المناسبة للطلبة.

واكد انه سيكون هناك تشديد كبير على استخدام التعقيمات وارتداء الكمامات، كما ان هناك تعفيرا يوميا للقاعات الدراسية والمدارس بكل اروقتها، لافتا بالوقت نفسه الى ان الوزارة نسقت مع وزارة الصناعة ومنظمتي (اليونيسيف) و(ميرسي كور) لتوفير مواد التعقيم والكمامات والقفازات بغية توزيعها بين الطلبة والملاكات المدرسية خلال الدوام".

واشار القيسي إلى أن "وزارته وجهت مديرياتها العامة ببغداد والمحافظات باعتماد اسلوب الملخص بالمناهج الدراسية اثناء التدريس والامتحانات الفصلية ونصف السنة ضمن الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد، مبينا ان اليوم الواحد الذي سينتظم به الطالب خلال الاسبوع الواحد، سيكون مكملا لما تلقاه من معلومات عبر القنوات التربوية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، وستكون مدة كل درس 30 دقيقة مع تحقيق التباعد الاجتماعي بين طالب واخر على الا يتجاوز عددهم بالصف الواحد الـ 12 طالبا ".

وافصح عن "اقامة يوم تجريبي ببعض مدارس الكرخ الاولى لتهيئة الدوام مع تطبيق الاجراءات الوقائية لجائحة كورونا، لبدء اول يوم دراسي مميز من العام الدراسي الجديد، كاشفا عن الاتفاق مع وزارة الصحة لتكون هناك لجان ميدانية للسلامة الصحية تزور المدارس خلال ايام الاسبوع للتشديد على ارتداء الطلبة للكمامات والقفازات واستخدام مواد التعقيم بالشكل الصحيح والتركيز على التباعد الاجتماعي بين طالب واخر، فضلا عن فحص الطلبة دوريا للتأكد من سلامتهم من الوباء ".

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