اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق اليوم الخميس

2020/11/12 | 10:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “تقدم” اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق لليوم الخميس.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 125,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 124,500

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو ⬅️ 117,75 دولار

الأسترليني : 100 باوند ⬅️ 132,08 دولار

الليرة التركية : 100 دولار ⬅️ 784,88 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️$ 1870,35

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 43,87 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 41,55 دولار

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