إصابات كورونا تتجاوز 51.81 مليون حالة في العالم

2020/11/12 | 10:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اظهر إحصاء أجرته وكالة “رويترز” أن أكثر من 51.81 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و279 ألفا و29 حالة.وبحسب “رويترز” تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.ونشرت رويترز قائمة بالدول الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس.– الولايات المتحدة 10276360 إصابة مؤكدة و239879 حالة وفاة.– الهند 127571 حالة وفاة و8636011 إصابة.– البرازيل 162829 حالة وفاة و 5700044 إصابة.– فرنسا 42535 حالة وفاة و 1865538 إصابة.– روسيا 31593 حالة وفاة و 1836960 إصابة.



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