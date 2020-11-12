متنبىء جوي يكشف عن موعد انتهاء الحالة المطرية

2020/11/12 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير آخر توقعات حالة الطقس، إلى استمرار فرص تساقط الأمطار فجر ونهار اليوم الخميس، في أغلب مناطق الجنوب مصحوبة بالبرق والرعد في البصرة وذي قار وميسان والسماوة والبادية والديوانية وبابل.

وذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور على "فيسبوك" مساء أمس الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020، انه "اضافة لمناطق من بغداد وواسط والنجف وكربلاء وغرب الانبار، هنالك فرص لامطار خفيفة فقط في مناطق من ديالى والسليمانية واربيل ومركز نينوى ودهوك، وربما تستمر في السليمانية نهار الخميس وبعض مناطق دهوك".

وتابع أنه "هناك توقعات بالغزارة احيانا تشمل البصرة وميسان وذي قار وبادية السماوة، وربما تكون الامطار مصحوبة بالغزارة على فترات ليل الخميس/ الجمعة فقط في البصرة وذي قار وميسان وبادية السماوة"، مبينا ان "فرص الامطار تنتهي في هذه المدن صباح يوم الجمعة".

وأوضح أن "الرياح تتحول الى الاتجاه الشمالي الغربي في وسط وشمال البلاد اعتبارا من ساعات نهار الخميس، وفي الجنوب تتحول خلال صباح الجمعة، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة، ويكون هذا الانخفاض ملحوظا خلال الليل حيث يكون الشعور بالبرودة واضحا خلال ساعات فجر السبت المقبل".

من جانبه أشار المتنبىء الجوي حسين الأسدي، أن موجة امطار جديدة ستهطل يوم الخميس، على مناطق واسعة من جنوب البلاد إضافة إلى أجزاء من مناطق الفرات الاوسط خصوصا النجف والديوانية وديالى والكوت وربما تشمل مناطق أخرى من المنطقة الوسطى كذلك متوقع فرص أمطار رعدية على مناطق الشمال دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك.

وبين الأسدي، ان غزارة الأمطار واردة خلال 24 ساعة القادمة في مناطق عشوائية خصوصا مناطق الجنوب وربما النجف، محذرا من نشاط الرياح المفاجئ أثناء تواجد السحب الرعدية بسبب الرياح الهابطة منها.

ر.إ

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