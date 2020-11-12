منها الصين وتركيا والإمارات.. مجمع لندن للذهب يحذر من إدراج دول بالقائمة السوداء

2020/11/12 | 10:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن هيئة سوق الذهب الأكثر نفوذا في العالم، تهدد بوقف دخول السبائك من دول من بينها الإمارات العربية المتحدة إلى السوق الرئيسية، إذا فشلت في تلبية المعايير التنظيمية.

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