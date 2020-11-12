2020/11/12 | 10:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 13 متهماً في قضاء تابع للمثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/12 | 10:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 13 متهماً في قضاء تابع للمثنى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 13 متهماً في قضاء تابع للمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).