انطلاق عملية “الهندسة العسكرية” في الخيلانية شمال شرق ديالى

2020/11/12 | 10:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الخميس، عن انطلاق عملية الهندسة العسكرية في قاطع الخيلانية شمال شرق ديالىوقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الجهد الهندسي للفرقة الخامسة في الجيش العراقي بالتنسيق مع الحشد الشعبي باشر في عملية واسعة لتمشيط اكثر من 300 منزل سكني في قاطع الخيلانية شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) من اجل رفع العبوات والالغام ومعالجة اي منازل مفخخة”.واضاف التميمي،ان” العملية تجري من محوريين بدات اولا بالطرق الداخلية ثم الانتقال الى المنازل الواحد تلو الاخر من الحرص الشديد على عملية التمشيط لتفادي اي كمائن كون القرية مهجورة منذ 6 سنوات وكانت تنشط بها العديد من خلايا داعش الارهابي”.وكانت قرية الخيلانية من القرى التي سقطت في قبضة داعش الارهابي عدة اشهر في 2014 قبل ان يجري تحريرها من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي في بداية 2015.انتهى/ 25 ف

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